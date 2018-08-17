Поедающий суп клиента курьер попал на видео

В Китае курьера популярного приложения по доставке еды Meituan поймали на поедании лапши и супа клиента. На видео обратило внимание издание South China Morning Post.

Инцидент произошел в городе Сихуй, провинция Гуандун. На ролике, снятом с камеры в лифте, мужчина пробует лапшу, а затем запивает ее супом. После этого он старательно упаковывает еду обратно и идет вручать блюда клиенту.

Представитель компании Meituan, отвечающий за связи с общественностью заявил, что курьер был уволен. «Мы раскрыли его имя всем компаниям по доставке еды, больше никто не примет его на работу в этой отрасли», — добавил он. Клиенту выплатили компенсацию, компания принесла ему извинения и пообещала более строго контролировать курьеров.

В январе сообщалось о курьере из Ванкувера, отведавшем начинку пиццы. Его заметил охранник дома и оперативно рассказал клиенту о произошедшем.

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