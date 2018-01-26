Поедающий начинку от пиццы курьер попал на видео

Сотрудника доставки пиццы из ресторана Domino's поймали на поедании начинки с блюда клиента. Об этом пишет The Daily Mail.

Инцидент произошел в канадском Ванкувере. Курьера заметил охранник в доме: он увидел на камерах наблюдения, как тот кладет коробку с пиццей на пол, съедает с нее начинку и выходит из лифта. Очевидец оперативно сообщил о произошедшем жителю дома, ожидающему доставку.

В Domino's сообщили, что сотрудник уже уволен. Он оказался студентом и подрабатывал в курьерской службе в свободное от учебы время.

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