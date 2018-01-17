Веганка заказала веганский майонез и получила мясной пирог

Британка Молли Ричардс (Molly Richards) из Бристоля заказала в супермаркете веганский майонез, но получила вместо него безглютеновый пирог со свининой. Об этом пишет The Mirror.

Майонеза для веганов в наличии не оказалось, и магазин решил заменить его аналогичным по стоимости товаром. Ричардс отказалась принять пирог, но ситуация ее не разозлила.

«Курьер оказался славным человеком, я просто сказала, что не хочу видеть мясные продукты в моем доме, поэтому он забрал его назад», — рассказала она.

Единственное, из-за чего переживает девушка, — что пирог выбросили. Это, по ее мнению, еще хуже, чем если бы кто-то его съел, ведь тогда животные погибли напрасно.

Ричардс написала в техподдержку сети супермаркетов, чтобы они проверили систему, которая выбирает замену для продуктов. Комментариев от магазина пока не поступало.

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