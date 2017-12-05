Издевательства доставщика над посылкой попали на видео

Grant Baxter / Facebook

Житель Милтон-Кинс (Великобритания) Грант Бакстер (Grant Baxter) обнаружил на записи с камеры наблюдения у дома, как курьер крайне небрежно обращался с посылкой, прежде чем кинуть ее на балкон первого этажа. Об этом сообщает The Sun.

На кадрах видно, как молодой человек небрежно подбрасывает посылку, пинает ее перед приземлением на асфальт и с четвертой попытки забрасывает на балкон клиента.

Бакстер отметил, что внутри могло быть хрупкое медицинское оборудование для его сына-инвалида, поскольку он часто заказывает такого рода вещи с доставкой на дом. В этот раз в коробке был подарок на день рождения его тещи.