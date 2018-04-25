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Получивший заплеванную пиццу турок похудел на шесть килограммов

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Житель турецкого города Эскишехир похудел на шесть килограммов после того, как курьер плюнул в его пиццу, и подал на него в суд. Об этом сообщило местное издание Diken.

В конце марта курьер Бурак С. плюнул в коробку с пиццей, которую доставлял Хусейну Акйузу. На поступок курьера обратил внимание консьерж подъезда, просмотревший запись с камер наблюдения. Он не смог дозвониться владельцу квартиры, но отправил ему сообщение, в котором предупредил, что пиццу есть не стоит. Однако тот прочитал его, когда ел уже третий кусок.

На судебном заседании Акйуз признался, что произошедшее сильно травмировало его и теперь он не может заказывать еду на работу. Он отметил, что до происшествия весил 82 килограмма, а теперь — всего 76.

Адвокат пиццерии высказал предположение, что курьер и клиент сговорились, чтобы получить компенсацию от компании, но Айкуз опроверг обвинение. Сообщается, что после огласки инцидента заказы пиццерии снизились на 20 процентов.

В конце марта СМИ обратили внимание на видео с плюнувшей в еду сотрудницей фастфуда. Девушка сделала это со словами: «Это потому, что уже три ночи и я хочу домой!». Сообщается, что ее уволили.

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