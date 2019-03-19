Американцы оценили внешность бритой российской актрисы

Журналисты американского модного журнала Vogue поделились мнением о внешнем виде российской актрисы Ирины Горбачевой. Посвященный ей материал появился на сайте издания.

Авторы статьи вспомнили о том, как 30-летняя актриса побрилась налысо в декабре 2018 года. «Это был странный шаг для известной актрисы из России, где стандарты красоты, как правило, более ограничены: ни одной выбившейся пряди, безупречно накрашенные губки и хорошенько смазанные кутикулы», — посчитали журналисты и отметили, что подписчики сравнивали новый облик Горбачевой с внешностью поэта Владимира Маяковского.

«Это покорная честная личность, которая проявилась в прорывном фильме "Аритмия"», — заключили авторы материала.

Ирина Горбачева — российская актриса театра и кино. Наиболее известна по роли в драме «Аритмия» режиссера Бориса Хлебникова. Она также снялась в сериалах «Молодая гвардия» и «Дело чести», комедии «Я худею» и фантастической ленте «Индиго».

В октябре 2018 года Ирина Горбачева стала послом центра «Насилию.нет», посвященного борьбе с домашним насилием. В интервью на сайте организации она рассказала о случаях домогательств, которые пережила сама, находясь на приеме у гинеколога.

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