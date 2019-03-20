Предполагаемого казначея Солнцевской ОПГ похоронили в Москве

На Троекуровском кладбище Москвы состоялись похороны бизнесмена Арнольда Спиваковского, которого СМИ не раз называли одним из лидеров Солнцевской организованной преступной группировки (ОПГ). Об этом в среду, 20 марта, сообщает РЕН ТВ.

Как отмечает издание, Спиваковский известен как бывший муж Лолиты Милявской и успешный предприниматель. Тем не менее, по некоторым данным, в Солнцевской ОПГ он выполнял роль так называемого казначея.

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Проститься с покойным пришли продюсер Виктор Дробыш, российский предприниматель Алимжан Тохтахунов, известный также под прозвищем Тайванчик, и Лолита Милявская. Причиной смерти Спиваковского стал сердечный приступ — по мнению друзей, его организм мог не выдержать резкого похудения.

14 февраля Алимжан Тохтахунов заявил, что не понимает необходимости мер, которые предложены в законопроекте о новой статье УК «Занятие высшего положения в преступной иерархии», внесенном в Госдуму российским президентом Владимиром Путиным.

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