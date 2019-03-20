Модель с обложки российского Vogue стала мужчиной

Американская топ-модель Натали Вестлинг сменила пол и назвала себя Натаном. Об этом рассказывает канал CNN.

В апреле 2018 года 22-летнему Натану пришлось переехать в Лос-Анджелес из Нью-Йорка, чтобы начать новую жизнь.

«Вначале все это не было так солнечно и радужно. Первые два месяца переходного процесса были тяжелыми, — жалуется модель. — И так продолжалось до тех пор, пока я не проснулся и не увидел изменения в своем теле, которые, наконец, соответствовали моему внутреннему состоянию».

Он отметил, что чувствует себя счастливым и не может представить возвращения к прошлой жизни.

Вестлинг начал принимать тестостерон полгода назад. Он признался, что в скором времени планирует перенести операцию на груди, а затем вернуться в Нью-Йорк, связаться с трансгендерным сообществом и вновь начать карьеру модели.

Будучи женщиной, Натан Вестлинг снимался для обложек американской, российской, французской, итальянской, японской и китайской версий модного журнала Vogue, а также принимал участие в кампаниях модных домов Louis Vuitton, Versace, Prada, Chanel, Dior и Alexander McQueen.

В марте трансгендерная модель приняла участие в американском реалити-шоу «Проект Подиум» впервые в истории программы. Будучи мужчиной, Мими Тао из Таиланда шесть лет прожила в монастыре. В 16-летнем возрасте она решила начать карьеру модели и перенесла операцию по смене пола.

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