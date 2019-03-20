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Американка раскрыла схему поступления в престижный колледж детей богачей

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Пользовательница Facebook рассказала о том, как помогала детям обеспеченных родителей поступать в престижный колледж, выполняя за них экзаменационные задания. Ее слова приводит издание Daily Mail.

В марте Джейми Ли (Jaimie Leigh) призналась на свой странице в Facebook, что новость о коррупционных схемах знаменитых актрис Фелисити Хаффман и Лори Лафлин ничуть ее не удивила. Девушка объяснила, что на протяжении нескольких лет подрабатывала «наемным писателем», не имея возможности отказаться от работы.

Клиенты платили Ли за выполненное академическое задание, что фактически не противоречило законодательству США. За годы сотрудничества с богатыми родителями и их отпрысками девушка узнала о преступной схеме поступления обеспеченных учеников в престижные колледжи и вузы.

Наиболее зажиточные семьи, по мнению Ли, пристраивают своего ребенка в Гарвард благодаря пожертвованиям на нужды учреждения. «Средний класс богачей», такие, как фигуранты недавно нашумевшего дела, просто жульничают. «Менее богатые люди нанимают специалистов вроде меня, которые за их детей подготавливают эссе, письма и приводят в порядок их резюме», — пояснила она.

Помимо этого, родители находят лучших репетиторов, которые учат поступающего, как схитрить на вступительном экзамене в колледже, а затем успешно пройти интервью. В начале учебного года, рассказывает Ли, ее нанимают снова, чтобы та выполняла за школьника домашние задания.

Как только подросток получает диплом об окончании престижного вуза, его автоматически принимают на стажировку в хорошую компанию и позднее зачисляют в штат. Руководство вкладывает деньги и время в ценного сотрудника, принимая во внимание его «блестящее имя, диплом и грамотную самопрезентацию». Ему назначают ментора, который знакомит его с «нужными» людьми города, уточняет Ли.

В итоге «акулы бизнеса» помогают богачу обзавестись правильными связями, чтобы создать собственную некоммерческую организацию. Спустя время его имя становится достоянием общественности, он становится «городским героем», и о его щедрости пишут в местных газетах.

Годам к 40-50 городской благодетель зарабатывает миллионы долларов в год и параллельно проделывает подобную схему уже со своим ребенком. «Удивляетесь, откуда я все это знаю? — заключила девушка. — Потому что они нуждались в эссе, резюме и грамотно составленной биографии. Угадайте, кто все это писал».

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