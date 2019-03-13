Актрису из «Отчаянных домохозяек» обвинили в даче крупной взятки

Актриса сериала «Отчаянные домохозяйки» Фелисити Хаффман и снявшаяся в фильме «Прошлой ночью» Лори Лафлин оказались фигурантками дела о крупной коррупционной схеме. Об этом сообщает телеканал ABC.

Преступная группировка, организованная главой фонда Key Worldwide Уильямом Сингером, занималась тем, что начиная с 2011 года за деньги помогала выпускникам школ поступать в престижные высшие учебные заведения.

Следствие получило запись разговора, из которой стало известно о том, что Хаффман дала взятку за поступление в колледж своей дочери. Артистка была задержана, но после согласия с выдвинутыми против нее обвинениями женщину отпустили под залог в 250 тысяч долларов.

Сообщается, что Лафин также дала взятку в размере 500 тысяч, чтобы две ее дочери смогли стать студентками университета Южной Калифорнии. Сейчас она находится на территории Канады, но, как только она пересечет границу и окажется в США, ее арестуют.

Преступники чаще всего использовали две схемы. В первом случае выдавали родителям справки, которые позволяли детям сдавать экзамены в специальных центрах, где задания за них выполняли другие. Еще один популярный способ обойти закон состоял в том, что родителям выдавали документы о значительных спортивных достижениях, к которым их дети не имели отношения.

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