Черная кошка побелела из-за редкой болезни

В немецком городе Рауэнберг, земля Баден-Вюртемберг, цвет шерсти кошки изменился с черного на белый из-за редкой болезни. Об этом сообщает издание Daily Mail.

При рождении у котенка, которого окрестили Элли, была черная шерсть с белым пятном на морде. Со временем его хозяйка Николь Бём (Nicole Böhm) стала замечать, что белых шерстинок становится все больше. «Поначалу я принимала их за пух, но это оказалась настоящая шерсть», — говорит она.

Через несколько месяцев Элли стала полностью белой с небольшими черными пятнами. Специалисты полагают, что причиной изменения окраса было витилиго — нарушение пигментации, приводящее к исчезновению меланина на некоторых участках кожи. Ему подвержены около одного процента людей, однако у кошек оно встречается исключительно редко и, как правило, в старости.

«К счастью, не считая внешнего вида, болезнь никак не повлияла на Элли, — говорит Бём. — Она такая же счастливая и так же любит играть, как всегда». Женщина выкладывает фотографии кошки в Instagram, где на нее подписаны более 15 тысяч человек.

В 2017 году сообщалось, что 25-летняя девушка из Ганы, страдающая витилиго, стала моделью. В детстве одноклассники издевались над ее необычной внешностью и травили ее. Когда она училась на медсестру, ее заметили скауты модельного агентства.

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