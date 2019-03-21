Цены на мясо ввергли в панику жителей Чечни

В Чечне паника среди жителей возникла после распространения через мессенджер WhatsApp сообщений с призывами не покупать говядину и баранину из-за резкого подорожания мяса. Об этом сообщает «Кавказский узел» со ссылкой на местных жителей.

«Давайте сплотимся! Говядина — 340 рублей, баранина 400 рублей (за килограмм). Мы не будем брать больше 300 рублей... Ради Аллаха, не покупайте, и они снизят цену», — говорится в распространенном сообщении.

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Местные жители заявили, что в действительности выросла только стоимость баранины — до 400 рублей. Цена на говядину осталась неизменной — 280-290 рублей за килограмм. Как рассказал один из жителей Чечни, «баранина и прежде стоила дорого, если сравнивать с говядиной — 300-320 против 280, а теперь и вовсе до 400 рублей за килограмм цену подняли». В целом, жители Чечни отмечают, что они экономят на мясе из-за его дороговизны.

Предприниматели объяснили рост цен резким снижением поставок из других регионов. На сайте Росстата по Республике Чечня информации о повышения цен на говядину и баранину нет. По последним данным на январь 2019 года, средняя стоимость килограмма говядины в регионе составляет 292 рубля, килограмма баранины — 315 рублей. При этом, по словам местных жителей, последнее повышение цен на мясо было в конце 2018 года — тогда цены выросли в среднем на 10-20 рублей.

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