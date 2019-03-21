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Двойное убийство на российском кладбище раскрыли

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Подозреваемого в двойном убийстве на Успенском кладбище в Челябинске задержали по горячим следам. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета (СК) в четверг, 21 марта.

Следователям удалось установить причастность к преступлению 33-летнего местного жителя. По данным СК, мужчина в ходе конфликта, возникшего на почве неприязненных отношений, произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия в потерпевших. Подозреваемый задержан, решается вопрос о заключении его под стражу.

20 марта сообщалось о найденных возле администрации кладбища телах двух мужчин. Было возбуждено уголовное дело об убийстве.

Погибшие были смотрителями, их связывали с частным похоронным бизнесом. По словам очевидцев, они погибли в результате вооруженной разборки. В них стреляли из автомобиля Daewoo с числом 666 на госномере. На месте происшествия нашли девять гильз.

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