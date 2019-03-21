Раскрыты доходы бюджета от роста НДС

Российский бюджет получит 800 миллиардов рублей за счет повышения ставки налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН.

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Отмечается, что больше половины от этой суммы поступит в казну от населения — 460 миллиардов рублей.

При этом доходы бюджета от увеличения НДС могут оказаться еще больше. В частности, если инфляция вырастет с таргетируемых 4 до 5 процентов, это казна дополнительно увеличится на 120 миллиардов рублей.

НДС в России повысился с 18 до 20 процентов 1 января 2019 года. По словам президента Владимира Путина, это было необходимо, чтобы в том числе, удержать дефицит ненефтегазовых доходов.

К началу февраля, по данным Росстата, рост потребительских цен в годовом выражении впервые с января 2017-го поднялся до пяти процентов. За год цены на продовольственные товары выросли на 5,5 процента, на непродовольственные — на 4,5 процента. Больше всего среди продуктов в январе выросли цены на фрукты и овощи — на 6,3 процента по сравнению с декабрем, яйца (плюс 1,2 процента) и сахар (плюс 1 процент).

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