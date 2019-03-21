В Швейцарии представили самый тонкий в мире хронограф

На проходящей в Швейцарии ювелирно-часовой выставке BaselWorld римский дом Bvlgari представил очередной рекорд — самый тонкий в мире автоматический хронограф Octo Finissimo GMT Automatic. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» из Базеля.

Толщина механизма с мини-ротором, который управляет индикацией GMT (времени второго часового пояса), составляет 3,3 миллиметра. Индикатор домашнего часового пояса размещен на 24-часовом циферблате в позиции «3 часа». В положении «9 часов» размещена малая секундная стрелка и кнопка настройки индикатора GMT.

Фото: Bvlgari 1 /4

«Мы сочетаем итальянский дизайн и швейцарское инженерное мастерство и ремесленные традиции. Поэтому я говорю о том, что Bvlgari инициировало новое Возрождение», — сказал на презентации новинки генеральный директор Bvlgari Жан-Кристоф Бабен.

Также дом представил новые часы с репетиром Octo Grande Sonnerie Perpetual Calendar, выпущенные к 25-летию первых часов с «большим боем», которые создал в 1994 году Джеральд Джента (с этого момента дом представил уже 90 различных версий Grande Sonnerie).

В марте 2018 года на BaselWorld Bvlgari представили самые тонкие в мире автоматические мужские часы c турбийоном Octo Finissimo Tourbillon Automatic с корпусом толщиной 3,95 миллиметра и механизмом калибра BVL 288 толщиной 1,95 миллиметра. Запас хода модели составляет 52 часа.

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