Итальянец украсил часы эротическими сценами

Швейцарская часовая компания Ulysse Nardin представила на Международном салоне высокого часового искусства коллекцию часов Classico Manara. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В коллекцию вошли десять моделей в корпусах из стали либо розового золота с циферблатами, расписанными по эмали вручную по эскизам известного итальянского художника, автора эротических комиксов Мило Манара. Сюжет серии — случайная встреча и мимолетные романтические отношения обычной живой девушки, мифической русалки-сирены и гигантской голубой акулы.

Эскиз Мило Манара к серии часов Classico Manara Фото: предоставлено Ulysse Nardin 1 /7

«Меня давно интересовала мифология, — рассказал Мило Манара «Ленте.ру». — Античные богини ярко олицетворяли то или иное свойство: Минерва — мудрость, Диана — силу и отвагу. Так и героиня этого мини-комикса — не реальное живое существо, а мифологический персонаж, некий дух моря. Их общение невероятно, но оно ясно отражает ту связь с морем, которая есть у бренда Ulysse Nardin. Можно сказать, что это встреча двух миров».

Мило Манара признался, что, несмотря на кажущуюся игривость его «графических романов», они культурологически основаны на сотнях лет истории античного и итальянского искусства. «Я восхищаюсь Джорджоне, Тицианом, Веронезе и другими художниками, архитекторами Брунеллески и Палладио», — рассказал он.

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На вопрос о том, сложно ли было перенести традиционную графику на миниатюрные часовые циферблаты, Манара шутливо пожаловался, что «чувствовал себя как Гулливер в стране лилипутов». «Для меня этот вид искусства был практически tabula rasa, незнакомой территорией. Но мастера эмальерной мастерской Ulysse Nardin настолько профессиональны, что они воспроизвели мои рисунки практически идентично, хотя и в сильно уменьшенном размере».

Мило Манара — итальянский художник-график, автор эротических комиксов. Известен своими комиксами Il Profumo dell’invisible (1986), Candid camera (1988), Gullivera (1996) и другими. Участвовал в создании женских персонажей серии комиксов X-Men компании Marvel Comics. В 2008 Манара подписал эксклюзивное соглашение с компанией Comicon, которая организует его выставки в Италии и за рубежом. В феврале 2009 года он удостоин степени почетного доктора (Honoris Causa) в Академии изящных искусств Мачераты.

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