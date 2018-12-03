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Диких животных воплотили в сложных часах

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Швейцарская часовая мануфактура Vacheron Constantin представила новую коллекцию Les Cabinotiers Les Mécaniques Sauvages. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в понедельник, 3 декабря.

В коллекцию вошли шесть моделей часов: Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Snake, Les Cabinotiers Tourbillon 14-Days Lion, Les Cabinotiers Mysterious Animals Tiger, Les Cabinotiers Grisaille Falcon, Les Cabinotiers Calibre 2755 Eagle. Их дизайн которых навеян природной силой и грацией диких животных: льва, тигра, змеи, сокола и орла. Животные изображены на корпусах или циферблатах часов.

Все часы оснащены мануфактурными механизмами с усложнениями. Так, механизм часов Les Cabinotiers Armillary Tourbillon Snake получил шесть патентов. Модель разработана на основе калибра 57260 с его 57 усложнениями, и в частности двойным ретроградным армиллярным турбийоном. Механизм Les Cabinotiers Calibre 2755 Eagle отличают семь усложнений, в том числе редкий вид минутного репетира с центростремительной системой, обеспечивающей одновременно распространение звука и 55-часовой запас хода.

Функциональные особенности модели Les Cabinotiers Tourbillon 14-Days Lion — турбийон в форме мальтийского креста и 14-дневный запас хода. Часы Les Cabinotiers Mysterious Animals Tiger с бесстрелочной индикацией посредством четырех апертур оснащены калибром 2460 G4, в центре циферблата — изображение тигра в технике ручной гравировки. Выполненный по технологии эмали Grand Feu циферблат Les Cabinotiers Grisaille Falcon украшает голова орла, написанная на эмали в монохромной технике гризайль “Blanc de Limoges”.

Мануфактура Vacheron Constantin основана в 1755 году в Швейцарии часовщиком Жан-Марком Вашероном. Выпускает сложные и ювелирные часы. В 1885 году ею созданы первые часы с деталями из материалов, способных противостоять магнитным полям, — палладия, бронзы и золота. С 1996 года компания принадлежит Richemont Group.

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