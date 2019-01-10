Швейцарские часы покрыли плесенью и лишайником

Швейцарский часовой бренд H. Moser & Cie. выпустил в единственном экземпляре модель Moser Nature в стальном корпусе с живыми растениями и грибами. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы бренда.

42-миллиметровый корпус и ремешок часов покрыты живыми растениями и грибами: суккулентами, мхом, эхевериями, диким луком, кресс-салатом, плесневыми грибами. Циферблат выполнен из природного камня, покрытого лишайником. Производитель указывает, что часы и ремешок нужно поливать водой дважды в день. Часы будут представлены публике с 14 по 17 января на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH) в Женеве.

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H. Moser & Cie. — швейцарская часовая мануфактура, основана Генри Мозером в 1828 году. До 1917 года компания имела тесные связи с Россией, где открыла местное подразделение и дистрибьюторскую сеть (после революции национализированную). В настоящее время штаб-квартира компании расположена в городе Нойхаузен-ам-Райнфалль. Мануфактурой разработано восемь собственных калибров. В 2017 году H. Moser & Cie представила часы Swiss Mad в корпусе из сыра Мон-д'Ор в сочетании с композитным материалом.

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