H. Moser & Cie. анонсировал часы с ремешком из кожи куду

Швейцарская мануфактура H. Moser & Cie. анонсировала модель Endeavour Tourbillon Concept. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель пресс-службы компании в среду, 15 ноября.

Новинка с механизмом мануфактурного калибра HMC 804 с автоматическим подзаводом в 42-миллиметровом корпусе будет представлена на Международном салоне высокого часового искусства (SIHH), который пройдет в Женеве в январе 2018 года. Гильошированный циферблат модели синего оттенка Funky Blue выполнен в технике эмали fumé, турбийон размещен в положении «6 часов». Часы Endeavour Tourbillon Concept снабжены ремешком из кожи антилопы куду.

Фото: H. Moser & Cie

Ранее сообщалось, что H. Moser & Cie. представил модель Venturer XL Stoletniy Krasniy в честь юбилея Октябрьской революции. Этим событием навеян дизайн модели с темнеющим по краям красным циферблатом, надписью кириллицей «Г. Мозеръ и Ко.» на циферблате, выполненной в типографической стилистике начала века, и ремешком-стропой защитного цвета, похожим на винтовочный ремень времен Первой мировой.

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H. Moser & Cie. — швейцарская часовая мануфактура, основана Генри Мозером в 1828 году. До 1917 года компания имела тесные связи с Россией, где в дореволюционный период открыла местное подразделение и широкую дистрибьюторскую сеть (после революции все это было национализировано). В настоящее время штаб-квартира компания расположена в городе Нойхаузен-ам-Райнфалль (Neuhausen am Rheinfall). Мануфактрой разработано восемь собственных калибров, она выпускает 1200 часов в год.



