Путин принял отставку губернатора Оренбургской области и назначил его преемника

Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Оренбургской области Юрия Берга и назначил временно исполняющим обязанности (врио) главы региона Дениса Паслера. Об этом в четверг, 21 марта, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин провел рабочую встречу с Денисом Паслером, в ходе которой сообщил о своем решении назначить его временно исполняющим обязанности губернатора Оренбургской области», — говорится в сообщении.

О том, что Юрий Берг подал заявление об отставке, стало известно утром в четверг, 21 марта. Он возглавлял регион с 2010 года.

На выборах губернатора в 2014 году Берг получил 80 процентов голосов. Осенью 2018 года РБК писал о возможной отставке губернатора из-за обострения отношений с правоохранителями на фоне скандала с уголовным делом о взяточничестве в отношении мэра Оренбурга Евгения Арапова.

Денис Паслер является уроженцем города Североуральска Свердловской области. С 2012 по 2016 год года был главой правительства этого региона. С 2017 года руководил компанией «Т Плюс».

Ранее в четверг в отставку ушла губернатор Мурманской области Марина Ковтун, возглавлявшая регион с 2012 года. Она отметила, что не будет участвовать в губернаторских выборах и считает, что обновление в высших эшелонах власти необходимо.

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