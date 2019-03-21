Губернатор Мурманской области ушла в отставку

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун ушла в отставку, передает «Интерфакс». Она возглавляла регион с 2012 года. Ковтун объявила, что попросила президента Владимира Путина о досрочном сложении полномочий.

«Я без малого семь лет проработала на посту. Я не буду участвовать в губернаторских выборах, считаю, что обновление в высших эшелонах власти необходимо», — приводит ее слова РИА Новости. Ковтун подчеркнула, что это было трудным решением. «Я покидаю пост губернатора с чувством удовлетворения и даже гордости», — резюмировала она.

Ранее о готовящейся отставке Ковтун сообщил РБК, ссылаясь на источники. В правительстве региона рассказали, что в понедельник Ковтун была в Кремле.

Ковтун возглавила Мурманскую область в апреле 2012 года, когда была назначена на эту должность президентом Дмитрием Медведевым. Спустя два года она попросила об отставке, чтобы принять участие в губернаторских выборах, которые выиграла, набрав 64,69 процента голосов при невысокой явке (чуть более 30 процентов).

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