Еще один российский губернатор подал в отставку

Глава Республики Алтай Александр Бердников подал заявление об отставке. Об этом он написал в среду, 20 марта, на своей странице в Facebook.

«В связи с окончанием срока моих полномочий на посту главы Республики Алтай и переходом на другую работу мною подано заявление президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину о добровольной досрочной отставке с этой должности», — говорится в сообщении.

Политик подчеркнул, что его решение было добровольным. «Нам многое удалось сделать, но также велик груз нерешенных проблем, накопившихся за долгие годы. Для их решения требуются новые силы, новая энергия, новые современные подходы, новый руководитель республики», — отметил он.

Бердников занимал пост главы региона на протяжении 13 лет, вступив в должность в январе 2006 года.

19 марта губернатор Челябинской области Борис Дубровский заявил об уходе с занимаемой должности. Он подчеркивал, что это его личное решение.

Также РБК со ссылкой на источник сообщало, что губернатор Мурманской области Марина Ковтун вечером в понедельник, 18 марта, написала заявление об отставке. В то же время Ковтун данную информацию не стала комментировать.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» 18 марта со ссылкой на источники написала, что в России ожидается серия отставок глав регионов. В ее список, помимо уже ушедшего с поста Дубровского, вошли губернатор Мурманской области Марина Ковтун, сообщивший об отставке глава Республики Алтай Бердников и губернатор Оренбургской области Юрий Берг. Также отмечалось, что под вопросом будущее главы Калмыкии Алексея Орлова и губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала возможные отставки губернаторов нормальным плановым процессом, который, по ее оценке, может завершиться к середине апреля.

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