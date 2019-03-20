Путин сменил главу Республики Алтай

Президент России Владимир Путин принял отставку главы Республики Алтай Александра Бердникова и назначил временно исполняющим обязанности руководителя региона Олега Хорохордина. Текст указа опубликован на сайте Кремля в среду, 20 марта.

«Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе.

До сегодняшнего дня Олег Хорохордин работал руководителем некоммерческого партнерства «ГЛОНАСС». Он выпускник II потока Программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (ВШГУ РАНХиГС).

Александр Бердников ранее в среду сообщил о своей отставке в Facebook, подчеркнув, что это добровольное решение. Он занимал пост главы региона на протяжении 13 лет, вступив в должность в январе 2006 года.

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