Стало известно о еще одной губернаторской отставке в России

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вечером в понедельник, 18 марта, написала заявление об отставке. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

«В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ», — сказала Ковтун, уточнив, что ​во вторник «новостей не будет».

В правительстве региона рассказали, что в понедельник Ковтун была в Кремле. «Ждем решения», — добавил собеседник издания.

Марина Ковтун возглавила Мурманскую область в апреле 2012 года, когда была назначена на эту должность президентом Дмитрием Медведевым. Спустя два года она попросила об отставке, чтобы принять участие в губернаторских выборах, которые выиграла, набрав 64,69 процента голосов при невысокой явке (чуть более 30 процентов). В 2014 году она заняла 55-е место в рейтинге ста самых влиятельных женщин в России, который подготовили агентство «Интерфакс», журнал «Огонек» и радиостанция «Эхо Москвы».

В 2017-2018 годах Марины Ковтун коснулся скандал, связанный с уголовным делом, возбужденным в отношении вице-губернатора региона Игоря Бабенко и еще трех высокопоставленных чиновников из правительства Мурманской области. Их обвинили в превышении должностных полномочий: они якобы получали деньги от предприятий на благотворительные цели (в том числе на новогодние праздники для детей), но тратили их не по назначению, а на организацию досуга для посещающих регион федеральных чиновников и других VIP-персон. Общий ущерб составил 8,2 миллиона рублей. Как пишет «Клуб регионов», адвокаты заявляли, что инициатором получения «благотворительной помощи» была именно Ковтун, и призывали следствие провести очную ставку с губернатором и привлечь ее в качестве обвиняемой по этому делу.

В 2017 году Ковтун жаловалась в связи с этим журналистам на серьезное «давление со стороны правоохранительных органов», «массированные запросы» и другие «акции устрашения», сообщал ТАСС.

Ранее 19 марта стало известно об отставке Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области.

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