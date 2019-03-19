Россия
 
Последние новости
Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина
Украинские олигархи объединились против Порошенко
В правительстве анонсировали масштабные сокращения чиновников
Россиянин изнасиловал и убил отказавшую ему студентку
На Украине под угрозой потери денег МВФ запутались в долгах
Россия вернула Украине ноту протеста из-за Путина
Адвокат фигуранта дела «Сети» назвал доказательства следствия ущербными
Противники уволившегося Назарбаева все равно собрались протестовать
В США родился аномально крупный ребенок
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине
Новости партнеров

Стало известно о еще одной губернаторской отставке в России

Перейти в «Мою Ленту»

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун вечером в понедельник, 18 марта, написала заявление об отставке. Об этом со ссылкой на источники сообщает РБК.

«В данный момент я нахожусь в самолете и лечу в Мурманск из командировки. Все остальное я не комментирую. Смотрите, что будет у нас в региональных СМИ», — сказала Ковтун, уточнив, что ​во вторник «новостей не будет».

В правительстве региона рассказали, что в понедельник Ковтун была в Кремле. «Ждем решения», — добавил собеседник издания.

Марина Ковтун возглавила Мурманскую область в апреле 2012 года, когда была назначена на эту должность президентом Дмитрием Медведевым. Спустя два года она попросила об отставке, чтобы принять участие в губернаторских выборах, которые выиграла, набрав 64,69 процента голосов при невысокой явке (чуть более 30 процентов). В 2014 году она заняла 55-е место в рейтинге ста самых влиятельных женщин в России, который подготовили агентство «Интерфакс», журнал «Огонек» и радиостанция «Эхо Москвы».

В 2017-2018 годах Марины Ковтун коснулся скандал, связанный с уголовным делом, возбужденным в отношении вице-губернатора региона Игоря Бабенко и еще трех высокопоставленных чиновников из правительства Мурманской области. Их обвинили в превышении должностных полномочий: они якобы получали деньги от предприятий на благотворительные цели (в том числе на новогодние праздники для детей), но тратили их не по назначению, а на организацию досуга для посещающих регион федеральных чиновников и других VIP-персон. Общий ущерб составил 8,2 миллиона рублей. Как пишет «Клуб регионов», адвокаты заявляли, что инициатором получения «благотворительной помощи» была именно Ковтун, и призывали следствие провести очную ставку с губернатором и привлечь ее в качестве обвиняемой по этому делу.

В 2017 году Ковтун жаловалась в связи с этим журналистам на серьезное «давление со стороны правоохранительных органов», «массированные запросы» и другие «акции устрашения», сообщал ТАСС.

Ранее 19 марта стало известно об отставке Бориса Дубровского с поста губернатора Челябинской области.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Глава Мурманской области написала заявление об отставке
Обвиняемые в коррупции подчиненные мурманского губернатора говорят о виновности самой Марины Ковтун
Самые обаятельные и влиятельные
Путин уволил первого в новом году губернатора
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Каждый третий россиянин — псих»

Как и отчего в России сходят с ума
09:2216 марта

Власти Крыма назвали сумму ущерба от нахождения полуострова в составе Украины

19:02Сегодня

Российские суды начали требовать опровержения на посты в соцсетях

17:49Сегодня

Мигранты сообщили о преследованиях после изнасилования россиянки мигрантами

Россия00:0416 марта

«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»

Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
17:47Сегодня

Россиянке с инвалидностью отказали в праве на новорожденного ребенка

17:43Сегодня

В причастности к смерти российского срочника заподозрили офицера

16:5713 марта

Россиян признали одной из самых быстро стареющих наций

Россия00:0118 марта

«На политические темы с сыном мы не разговариваем»

Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
17:10Сегодня

Путин поговорил с Назарбаевым

15:36Сегодня

Раскрыт план модернизации точек наружного освещения в Подмосковье

15:13Сегодня

Духовник патриарха во время службы благословлял только богатых прихожан

Россия
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
Российские суды начали требовать опровержения на посты в соцсетях
Мигранты сообщили о преследованиях после изнасилования россиянки мигрантами
Россиянке с инвалидностью отказали в праве на новорожденного ребенка
Все материалы
Мир
Расчет кремлевских старцев
 
Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина
Россия вернула Украине ноту протеста из-за Путина
Террористы напали на автобус с детсадовцами в Сирии и убили ребенка
Российские хакеры ФСБ в Чехии прикрывались продажей компьютеров
Прихожан двух мечетей расстреляли в Новой Зеландии
Погибли 50 человек. Убийца вел прямую трансляцию бойни
В Сербии начались массовые беспорядки
Президента страны обвиняют в захвате власти. Его дворец штурмовали
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Президент Казахстана ушел в отставку
Нурсултан Назарбаев правил страной почти 30 лет
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине
Назван временный преемник Назарбаева
Армения пригрозила разрывом союза безопасности в СНГ из-за Белоруссии
В Белоруссии начался сбор подписей за изгнание российского посла
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Бескомпромиссный Шиес
В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения
Сотрудник российской налоговой публично покаялся за работу властей
Названы самые теневые секторы экономики России
Илона Маска задумали отстранить от руководства Tesla
Все материалы
Силовые структуры
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Полковнику Захарченко стало плохо от вопросов прокурора
Российские следователи вмешались в разборку судьи и полицейских
Открытое с 12 раза дело о пытках в российской полиции закрыли
Российский суд освободил захотевшего почистить самогонный аппарат американца
Все материалы
Наука и техника
Падение без взлетов
 
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
«Роскосмос» пообещал «очень скоро» отправить человека на Луну
Крупнейшую математическую премию дадут американке
Раскрыта предыстория «Посейдона»
Опубликовано видео из реакторного отсека К-3
Все материалы
Спорт
Ледовое побоище
Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
Макгрегор поставил UFC условие
Бывший боец UFC пригрозил убийством российскому промоутеру
Умерла трехкратная олимпийская чемпионка
Кастер СеменяМужская сила
Она дважды победила на Олимпиаде. Но весь мир сомневается, женщина она или мужчина
Макгрегору предложат «мегаденьги» за поединок без перчаток
Еще один игрок НХЛ раскритиковал российские власти
Все материалы
Культура
Конец оттепели
Он придумал советское кино 60-х: умер Марлен Хуциев
В 1990-х продвинутый москвич читал журнал «ОМ», слушал радио «Максимум» и посещал клуб «Титаник»«Этого монстра выпустил я»
Как в России 90-х попадали в эфир «Сплин», Земфира и «Руки вверх!»
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
Трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино
В «Свинке Пеппе» обнаружили сексизм
Звезду Disney заподозрили в отправке интимных фото 13-летней девочке
Стала известна реакция Путина на смерть Хуциева
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Мощное интернет-оружие усилилось и атаковало новые устройства
Математик преподал ученицам урок любви, прославился на весь мир и был уволен
Неудачная шутка в сети ввергла музыканта в годовую депрессию
Познер назвал отличие русских от европейцев
Все материалы
Ценности
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
До трусов
Calvin Klein обожали в 90-е. Теперь бренд закрывает магазины и уходит с подиумов
Наталья Орейро захотела открыть магазин в России
Американцы оценили внешность бритой российской актрисы
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала модель из 90-х и попалась
Виктория Бекхэм сняла нижнее белье на показе и отдала его модели
Все материалы
Путешествия
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
Учитель выпил водки в туалете самолета и обозвал бортпроводника педофилом
Названы самые дорогие для жизни города мира
Пассажиры самолета разбили друг другу носы из-за голых ног женщины
В России запустили первый поезд с капсульными плацкартами
Все материалы
Из жизни
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
«Все тело пронзает страшная боль»
Они калечатся и гибнут ради деликатесов для американских богачей, пока их дети голодают
Оплодотворивший 48 пациенток гинеколог отделался годом тюрьмы условно
Подстреленный в щеку индиец вдохнул пулю и выжил
Нападение агрессивной кобры на велосипедистов попало на видео
Мужчина проехал сотни километров ради умирающей незнакомки
Все материалы
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Безопасный и неуправляемый
Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат
Компания Subaru слегка обновила Legacy в России
Еще не представленный электрокар Volvo будут продавать в России
Спецверсию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном посвятили ловцам жемчуга
Все материалы
Дом
Город золотой
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
«Это днище, у нас в городе такого нет»
Состоятельный приезжий хотел купить жилье в Москве, но все пошло не так
Усадьбу ссыльного графа выставили на продажу в Подмосковье
Москвичей пересадили в нестандартные офисы
Жириновский предложил ввести каникулы по оплате услуг ЖКХ
Названа самая доступная страна для переезда из России
Все материалы