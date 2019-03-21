Второй за сутки губернатор попросил об отставке

Губернатор Оренбургской области Юрий Берг подал заявление об отставке. Об этом сообщается на портале правительства региона.

Комментируя свое решение, он обратился к жителям области. «В первую очередь, хочу поблагодарить вас, уважаемые земляки, за доверие, которое вы оказали мне на выборах губернатора пять лет назад, а также за колоссальную поддержку в любых начинаниях, направленных во благо людей»,— сказал политик.

Как сообщает ТАСС, подавший в отставку глава региона заявил, что не планирует участвовать в выборах. Он отметил, что новому главе региона достаточно времени, чтобы доказать свою эффективность до единого дня голосования, 8 сентября 2019 года.

Юрий Берг возглавлял Оренбургскую область с июня 2010 года. 14 мая 2014 года он попросил об отставке, чтобы принять участие в выборах. 14 сентября он был избран на второй срок с результатом голосования 80,28 процента.

Ранее в отставку ушла губернатор Мурманской области Марина Ковтун, возглавлявшая региона с 2012 года. Она отметила, что не будет участвовать в губернаторских выборах и считает, что обновление в высших эшелонах власти необходимо.

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