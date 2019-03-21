В России прошли акции в поддержку людей с синдромом Дауна

В День людей с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта, в России прошли акции в их поддержку. В частности, российский благотворительный фонд «Я есть!» опубликовал видеоролик о Владе Сановском, который на день стал консультантом в книжном отделе.

Главный герой видео мечтал работать консультантом в книжном магазине. Его желание осуществилось, и он получил эту работу в столичном Доме книги. Сначала покупатели относились к нему настороженно. Но потом, увидев, что Влад интересный и образованный человек, прониклись к нему симпатией.

Благотворительный фонд «Я есть!» был создан в 2012 году актерами Егором Бероевым и Ксенией Алферовой. Цель организации — дать возможность детям с синдромом Дауна и другими особенностями развития чувствовать себя своими в любом обществе.

Также в этот день к данной проблеме традиционно привлекают внимание общественности знаменитости. Они приняли участие во флешмобе, суть которого сводится к тому, что нужно сфотографироваться в разных носках, показав, что люди с синдромом Дауна должны комфортно жить в обществе.

Российский флешмоб организовала Эвелина Бледанс, поделившись в соцсети снимком в разных носках и добавив хэштег #мывсеразные. К ней присоединились братья Запашные, Лолита Милявская, Гоша Куценко, Нонна Гришаева, Елена Воробей и другие знаменитости, которые тоже опубликовали соответствующие фото на своих страницах Instagram, сообщает «Собеседник».

Помимо этого всероссийскую акцию «Любите любых. Помогайте без условий» проводит благотворительный фонд «Синдром любви». Принять участие в ней могут все желающие. В рамках акции был создан социальный ролик, в котором дети с синдромом Дауна рассуждают о том, что такое «синдром любви». Присоединиться к акции можно, поделившись роликом на своих страницах в социальных сетях с хештегами #любителюбых и #синдромлюбви.

Сейчас фонд проводит также благотворительную онлайн-акцию «Страна Любите любых» — гостям этой виртуальной страны предлагается зайти в кафе, посетить занятия боксом, купить тур «Межпланетное путешествие», сироп детского смеха или платье уверенности в себе. Все вырученные средства будут направлены в поддержу детей и подростков с синдромом Дауна.

Фонд «Синдром любви» был учрежден в 2016 году фондом «Даунсайд Ап». Сейчас он оказывает поддержку людям с синдромом Дауна всех возрастов. Руководство фонда считает его главной целью расширение и создание возможностей для всестороннего развития способностей людей с синдромом Дауна. По данным фонда «Даунсайд Ап», ежегодно в России рождается около 2,2 тысячи детей с синдромом Дауна.

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