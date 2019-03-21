Бывшего президента Бразилии арестовали по обвинению в коррупции

Бывшего президента Бразилии Мишела Темера арестовали в Рио-де-Жанейро, пишет «Би-би-си».

Это связано с расследованием коррупционного скандала, которое ведется в отношении экс-лидера. Сам он все обвинения отвергает.

Других подробностей пока не приводится.

Темер уступил пост президента Жаиру Болсонару 1 января 2019 года. Перед этим его в третий раз обвинили во взяточничестве и отмывании денег. Отмечалось, что он мог предстать перед судом, будучи действующим главой государства, только если бы это одобрила нижняя палата Национального конгресса.

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В декабре 2018 года Reuters писало, что Темер, скорее всего, предстанет перед судом сразу после ухода с поста.

В 2017 году Темера обвинили в препятствовании правосудию и рэкете. Это стало вторым набором уголовных обвинений, предъявленных президенту на основании заявления о признании вины владельцами крупнейшего в мире мясоперерабатывающего концерна JBS SA. Они обвинили его во взяточничестве в обмен на политическую помощь и в сговоре с целью купить молчание свидетеля. О первых обвинениях в мздоимстве в адрес Темера стало известно в июле 2017-го.

Большинство коррупционных схем, которые расследуются в отношении ведущих политиков Бразилии, связаны с откатами в обмен на контракты государственных предприятий или дешевые кредиты от государственного банка развития страны.

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