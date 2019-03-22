Жители Хакасии захотели обсудить экологию с правительством региона

Инициативная группа жителей Хакасии попросила главу региона Валентина Коновалова организовать встречу с руководством министерства природных ресурсов и экологии республики. Текст обращения опубликовало агентство «Хакасия».

Причиной обращения стала неудовлетворительная работа министерства в сфере рационального использования природных ресурсов и охраны окружающей среды. По мнению обратившихся, это противоречит целям предвыборной программы Коновалова.

В связи с этим жители Хакасии попросили главу республики организовать встречу с руководством министерства и принять в ней участие. Если же встреча не будет проведена, инициативная группа заявила о готовности провести митинг, а также обратиться к правительству России и Государственной думе.

Отмечается, что под обращением подписались десятки жителей Абакана, Абазы, Саяногорска и Ширы.

По данным агентства республика Хакасия вошла в десятку регионов с самым грязным воздухом. Регион занял второе место после Забайкальского края.

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