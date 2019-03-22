Российские заключенные вскрыли животы гвоздями в знак протеста

Десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями в знак протеста против беспредела администрации. Об этом сообщает информагентство «Чечня Сегодня».

Член совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова узнала об инциденте от родственников заключенных. В лечебно-профилактическом учреждении №21 ей подтвердили информацию о госпитализации с травмами десяти человек из ИК №5.

«В лечебном учреждении подтвердили факт того, что заключенные действительно попали в больницу. Состояние их расценивалось как стабильное», — сообщила правозащитница. О пытках, которым подвергались со стороны начальника колонии Валерия Трофимова, ей рассказали недавно освободившиеся заключенные.

Житель Чечни Ибрагим Вачаев рассказал, что его брат Идрис, отбывающий срок в этой колонии, также участвовал в акции протеста.

«Он мне звонил неделю назад и сказал, что уже седьмой день находится в больнице. На данный момент его уже обратно этапировали в колонию, но некоторые ребята еще находятся в лечебном учреждении. Администрация колонии творит там беспредел, чтобы попытаться как-то это остановить, трое парней вскрыли себе живот, а точнее вогнали в животы штыри или гвозди. Никто из надзирателей не стал вызывать врача. У ребят начиналась гангрена. Следом за ними вскрылись еще семь человек в поддержку этим парням, чтобы их вывезли в больницу. Только после этого, были вызваны медики и их направили в лечебное учреждение для оказания помощи. Еще вчера ночью один русский парень тоже вскрылся», — сообщил Вачаев.

Еще один житель республики рассказал, что его родственник дважды за этот месяц — 4 и 20 марта — вспарывал себе живот: в первый раз из-за угрозы насилия со стороны надзирателей, а во второй — после избиения сотрудниками колонии, указывает издание «Кавказ.Реалии».

В мордовском управлении ФСИН подтвердили членовредительство заключенных. По данным ведомства, 5 марта восемь человек, содержащихся в штрафном изоляторе и помещении камерного типа, совершили акты членовредительства, «протестуя против законных действий администрации учреждения». Во ФСИН отметили, что осужденным своевременно была оказана медицинская помощь, а повреждения не представляют опасности для их жизни и здоровья.

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