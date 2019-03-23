Крымчане выступили против креветочной фермы на месте «КаZантипа»

Жители Крыма организовали акцию протеста против строительства креветочной фермы на косе между селом Поповка и поселком Штормовое, где ранее проходил музыкальный фестиваль «КаZантип». Об этом в субботу, 23 марта, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Деятельность этой фермы напрямую грозит загрязнениями ближайших водоемов техническими сливами, а также может повлечь иссушение озера с лечебной грязью в результате систематического потребления соленой рапы для нужд фермы. Кроме того, сами промышленные сооружения будут являться прямым препятствием для свободного доступа к природному пляжу», — говорится в петиции, отправленной жителями полуострова в Минприроды.

Крымчане опасаются ущерба экологии и туризму и обращают внимание на то, что при подготовке территории подрядчик строительства уже уничтожил несколько десятков многолетних деревьев вида «лох серебристый» и редкие растения, занесенные в Красную книгу. По факту вреда природе возбуждено уголовное дело.

Сообщается, что фундамент будущей фермы уже заложен. На побережье планируется построить 9 ангаров с бассейнами для выращивания ракообразных.

Фестиваль «КаZантип» проводился на косе рядом с селом Поповка с 2011-го по 2013 годы. В 2014-м фестиваль решили перенести в Грузию, но идея оказалась провальной: вместо ожидаемых 40-50 тысяч гостей на него приехали около 10 тысяч человек. После чего «KaZaнтип» попробовали провести в Камбодже, но местные власти отменили мероприятие за две недели до начала.

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