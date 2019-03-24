Терпящий бедствие лайнер попал на видео

Качка на терпящем бедствие круизном лайнере Viking Sky попала на видео. Кадры публикует телеканал CBS 17 в своем YouTube-аккаунте.

На ролике видно, как в результате отказа двигателя корабль начинает раскачиваться на волнах. В результате по крытой палубе самостоятельно катается мебель, а на людей падают потолочные панели.

Viking Sky потерпел бедствие у берегов Норвегии 23 марта. На борту лайнера находились 1,3 тысячи пассажиров, в настоящее время их эвакуируют при помощи спасательных вертолетов.

В ночь на 24 марта в районе ЧП потерял ход еще один корабль, грузовоз Hagland Captain. Экипаж корабля был успешно эвакуирован.

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