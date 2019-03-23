На борту терпящего бедствие парома оказались россияне

На борту терпящего бедствие у берегов Норвегии круизного лайнера Viking Sky оказались трое россиян. Об этом в Facebook сообщило посольство России в Норвегии.

Утверждается, что россияне входят в экипаж парома. Среди путешественников наших сограждан нет.

В настоящий момент с потерявшего ход корабля эвакуированы 115 человек из 1,3 тысячи. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ, девять человек доставлены в больницу.

Спасательная операция будет продолжаться всю ночь. Туристов доставляют на берег вертолетами.

Viking Sky встал на якорь из-за неполадок с двигателем ранее 23 марта. Эвакуация осложняется неблагоприятными погодными условиями в районе происшествия

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!