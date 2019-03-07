Спасение пассажиров после падения самолета в море попало на видео

news.com.au

Туристы, отдыхавшие на круизном лайнере, засняли на видео спасение пассажира и пилота, самолет которых упал в воду. Об этом сообщает News.com.au.

После того, как легкомоторный самолет с двумя людьми на борту упал в Карибское море, береговая охрана Майами связалась с капитаном корабля Regal, который находился неподалеку от места крушения.

Члены экипажа направились на помощь пилоту и пассажиру на надувной лодке, в то время как путешественники наблюдали за происходящим с палубы и поддерживали спасателей аплодисментами.

На ролике, снятом одним из очевидцев, видно, как сотрудники лайнера подплывают к пассажирам самолета, вытаскивают их из воды и затем везут на корабль.

Позже капитан судна сообщил, что пассажир и пилот чувствуют себя хорошо, и лайнер продолжил плавание по намеченному маршруту.

Ранее в марте восемь пассажиров лайнера Escape круизной компании Norwegian Cruise Line оказались в больнице после того, как корабль накренился из-за сильного ветра. Escape неожиданно столкнулся с сильными порывами ветра скоростью около 100 узлов (более 185 километров в час).

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