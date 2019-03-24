«Солдат Одина» с бутылкой напал на главу финского МИД

В финском городе Вантаа неизвестный с бутылкой напал на главу МИД страны Тимо Сойни. Об этом сообщает телекомпания Yle.

Сойни рассказал, что это произошло во время встречи с избирателями. Мужчина с бутылкой пытался прорваться к министру, но был остановлен охраной. По предварительным данным, удар бутылкой получил один из охранников.

Телеканал отмечает, что на мужчине была одежда с символикой движения «Солдаты Одина», члены которого выступают за ужесточение миграционного законодательства.

На видео задержания, опубликованном газетой Iltalehti, никакой бутылки, кроме пластиковой, не видно. По данным газеты, в момент нападения мужчина назвал главу МИД предателем родины.

После инцидента Сойни продолжил встречу с избирателями.

Министр является одним из самых популярных политиков в Финляндии и входит в руководство партии «Синее будущее», которая также выступает за контроль миграции и защиту финнов в Финляндии. Она возникла после распада партии «Истинные финны», председателем которой до 2017 года был Сойни.

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