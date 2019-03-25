Жители Бишкека передавили друг друга ради бургеров от Тимати

Несколько тысяч жителей столицы Киргизии Бишкека устроили давку возле одного из центров на открытии бургерной российского рэпера Тимати. Об этом сообщает «Sputnik Кыргызстан».

В ожидании раздачи бесплатных бургеров от главы лейбла Black Star, стоящие в очереди кыргызстанцы устроили давку. Люди пытались прорваться к сцене, на которой находился артист, несмотря на милицейское оцепление, перелезали через ограждение, чтобы приблизиться к Тимати. Сотрудники правоохранительных органов вернули родителям более 20 потерявшихся во время мероприятия детей.

По информации «Sputnik Кыргызстан», в милицию никого не доставили, а со всеми нарушителями общественного порядка были проведены лишь разъяснительные беседы. Однако издание «АКИpress» со ссылкой на свои источники в столичном ГУВД сообщило о нескольких задержанных.

Накануне Тимати прибыл в Бишкек и пообещал, что всех пришедших на открытие заведения угостит бургерами, приготовленными лично. В сообщении добавляется, что в Центр экстренной медицины с места давки никто не обращался.

Ранее СМИ писали о давке на открытии бургерных Black Star в Екатеринбурге и Краснодаре. В этих городах артист также бесплатно раздавал бургеры, приготовленные им самим. О пострадавших в этих городах не сообщалось.

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