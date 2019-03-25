В Китае расстреляли пять человек

В Китае мужчина расстрелял пять человек. Это произошло в автономном районе Внутренняя Монголия, сообщает портал Sohu.

Стрельбу днем в понедельник, 25 марта, открыл в уезде Кайлу 44-летний мужчина. Сначала он убил двоих на водоочистительной станции, где работал. Еще с тремя он расправился на соседних улицах. Местная полиция ранила и задержала подозреваемого через час. Мотивы нападавшего пока неизвестны.

Материалы по теме Мао, проснись Миллионы китайцев готовы убивать ради вождя. Их боятся даже в Пекине

Отмечается, что преступление довольно редкое для Китая, поскольку по законам гражданам запрещено владеть огнестрельным оружием. Предположительно, убийца приобрел его на черном рынке.

Прокуратура городского округа Тунляо взяла дело под особый контроль. В настоящий момент нападавший находится под стражей, ведется расследование.

В сети появилось видео, снятое через несколько минут после нападения.

В январе мужчина в Китае совершил нападение на начальную школу и ранил 20 детей.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!