«Роснефть» продолжит сотрудничество с МГИМО по подготовке кадров

Компания «Роснефть» приняла участие в дне открытых дверей Международного института энергетической политики и дипломатии Московского государственного института международных отношений МИД России (МИЭП МГИМО), сообщает корреспондент «Ленты.ру».

На мероприятии абитуриентов и их родителей ознакомили с возможностями, которые предоставляет институт своим выпускникам, рассказали о направлениях и программах подготовки, а также стажировках в крупнейших мировых корпорациях и международных организациях.

«Роснефть» с 2005 года успешно сотрудничает с МИЭП МГИМО в области подготовки квалифицированных кадров для нефтегазовой отрасли. Соглашение о стратегическом партнерстве крупнейшая нефтегазовая компания страны и Институт заключили на XVIII Петербургском экономическом форуме. Так, совместно с компанией в МГИМО была создана специализированная кафедра «Глобальная энергетическая политика и энергетическая безопасность», ставшая одной из базовых кафедр вуза. Конкурс на эту кафедру традиционно один из самых высоких в МИЭП МГИМО. Кроме того, ведущие специалисты «Роснефти» непосредственно участвуют в учебном процессе института — проводят лекции, семинары, мастер-классы.

«Интерес "Роснефти" в специалистах нашего института очевиден. Компания ведет различные проекты в 30 странах мира. И наш институт осуществляет целевую подготовку по всем этим проектам, — говорит директор и научный руководитель МИЭП МГИМО, член-корреспондент РАН Валерий Салыгин. — В частности, студенты могут изучить несколько из 53 иностранных языков, получить серьезные специализированные знания. Кроме того, мы даем прекрасное фундаментальное образование. Кстати сказать, именная стипендия компании "Роснефть" для бакалавра — 30 тысяч рублей в месяц».

На базовой кафедре «Роснефти» ведется подготовка магистров по программе «Энергетические стратегии международных нефтегазовых компаний». Учебный план включает в себя не только практико-ориентированные курсы специальных дисциплин, но и двухлетнюю стажировку студентов в профильных подразделениях «Роснефти», по итогам которой лучшие выпускники получают предложение о трудоустройстве в компании. По словам Салыгина, в компании трудоустраиваются 100 процентов выпускников института: «Студенты в процессе своей учебы, начав работать на цели и задачи "Роснефти", могут затем планово переходить на работу в компанию», — отметил директор института.

В институте также действует Центр стратегических исследований в области энергетики и цифровой экономики МИЭП МГИМО, который проводит аналитические исследования в целях успешной реализации Стратегии «Роснефть-2022». «Цифровизация всей энергетической производственной цепочки — наиважнейшая современная научная задача, — отметил Салыгин. — Мы пригласили руководить этим центром выдающегося российского ученого — академика Юрия Осипова, который долгие годы был президентом РАН. Наши магистранты могут принимать самое активное участие в работе Центра и способствовать разработкам самых последних достижений в области искусственного интеллекта и цифровых технологий».

Уже действующие сотрудники «Роснефти» могут повысить свою квалификацию на одной из кафедр МГИМО: в 2017 году в вузе был создан Центр корпоративного обучения и развития «Роснефти», который стал площадкой для реализации масштабных корпоративных образовательных проектов компании.

Институт вместе с «Роснефтью» инициировал проект по комплексному исследованию международно-правовых проблем освоения углеводородных ресурсов Арктики. Многие месторождения в этом регионе находятся на приграничных территориях, что требует от занимающихся их разработкой глубоких знаний по международному праву и дипломатии. В перспективе сотрудничества «Роснефти» с МИЭП МГИМО — совместная работа над проблемами энергоэффективности с использованием массивов Big Data.