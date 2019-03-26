Тренировка по эвакуации охватила более 500 тысяч подмосковных жителей

В Подмосковье на объектах массового пребывания людей провели плановую тренировку по эвакуации и отработке навыков действий при возникновении условного пожара, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 26 марта.

«По поручению губернатора Московской области такие профилактические мероприятия проводятся ежеквартально. Учебными эвакуациями было охвачено более 2,6 тысячи объектов, в которых находились свыше 500 тысяч человек», — сказал он.

В тренировке также приняли участие коммунальщики, специалисты МЧС и служб экстренного реагирования. Пристальное внимание уделялось грамотному межведомственному взаимодействию, уточняется на сайте областного правительства.

Жители в ходе мероприятия среди прочего узнали правила использования средств пожаротушения.

В этот же день прошла плановая проверка областных систем оповещения населения о возникновении чрезвычайной ситуации. Кроме того, была проверена работа уличных электрических сирен, громкоговорителей, протестирована возможность перехвата теле- и радиосигнала.