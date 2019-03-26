Торговавшая купальниками студентка раскрыла способ разбогатеть за сутки

Основательница бюджетного бренда купальников Frankii Swim, австралийка Ребекка Клодински (Rebecca Klodinsky) устроила распродажу и разбогатела в течение суток. Об этом сообщает Daily Mail.

30-летняя Клодински изучала криминалистику и психологию в университете, когда решила открыть свой бизнес. Через полгода после запуска онлайн-магазина она объявила о 90-процентной скидке на все товары. В тот же день сайт наводнили покупательницы со всего мира, и девушка за 24 часа заработала 80 тысяч долларов.

«В какой-то момент я испугалась, что сайт сломается из-за количества заказов, — поделилась она. — Я поняла, что за одну неделю заработала больше, чем за первые шесть месяцев ведения бизнеса».

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Клодински рассказала, что ездила за границу и тщательно выбирала ткани для бикини-бралет — самого популярного, по мнению предпринимательницы, стиля купальников.

В настоящий момент Frankii Swim приносит Ребекке Клодински до семи миллионов долларов в год. Среди ее клиенток — супермодель Белла Хадид, певица Рианна и сестры Кардашьян-Дженнер.

В мае 2018 года жительница Великобритании разбогатела, продавая нижнее белье на сайте eBay. В 2003 году в поисках дополнительного источника дохода она начала перепродавать дешевые вещи в сети. 15 лет спустя она попала в список тысячи «британских миллионеров eBay», а ее компания приобрела статус одного из крупнейших в стране независимых ретейлеров нижнего белья и купальных костюмов.

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