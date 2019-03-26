В Москве и Санкт-Петербурге пройдут вечеринки в честь дня святого Патрика

В Москве и Санкт-Петербурге 30 марта состоятся вечеринки Jameson Irishhood. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

«День святого Патрика, несмотря на заявленную привязанность к Ирландии, —явление международное, если не сказать — глобальное. Увидеть зеленый парад шествующих от бара к бару друзей можно практически в любой точке планеты. В России этот день вот уже пять лет шумно празднуется в Москве вечеринкой Jameson Irishhood. В этом году столичная тусовка отправилась на гастроли в Казань и Санкт-Петербург и только 30 марта вернется в столицу», — отмечают организаторы.

Столичное мероприятие пройдет в секретном месте. В Санкт-Петербурге вечеринка состоится в клубе Blank. Вход будет осуществляться только по персональным приглашениям, получить которые можно, оставив заявку на официальном сайте.

В Москве на вечеринке выступят лондонский диджей Ikonika, музыкант и продюсер Cadenza, а также исполнители Pirumov, Mark Schedrin, Kito Jempere, James Oclahoma и Leonid Lipelis. Хедлайнерами петербургского мероприятия станут Kim Ann Foxman, Tom Trago, Lone и Special Request.

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