Кремль оставил зевакам рассуждения об атаке либералов в связи с делом Абызова

В Кремле оставляют политологам и праздным зевакам рассуждения о продолжении атаки на либералов в связи с делом Михаила Абызова, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 27 марта. Его цитирует РИА Новости.

«Это удел политологов, околополитологов, наблюдателей и праздных зевак — высказывать все эти предположения. Тут я ничего не могу сказать», — сказал Песков в ответ на просьбу журналистов прокомментировать предположения о том, что задержание экс-министра является частью кампании против либералов в органах власти.

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Песков также сообщил, что не располагает информацией о том, обсуждал ли глава государства Владимир Путин с премьером Дмитрием Медведевым задержание бывшего министра по вопросам открытого правительства России Михаила Абызова. «Они в день говорят много раз, обсуждали ли это — мне неизвестно», — сказал он.

Михаил Абызов был задержан сотрудниками Федеральной службы безопасности 26 марта. Он обвиняется в создании преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года он, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных коммерческих организаций, создал и возглавил организованное преступное сообщество, которое в результате преступных действий похитило четыре миллиарда рублей. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Абызов свою вину не признает.

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