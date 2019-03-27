Американскую нефть отказались покупать из-за низкого качества

Южнокорейские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) отказались закупать американскую сырую нефть из-за примесей, которые могут снизить качество производимого ими топлива. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Речь идет о нефти с месторождения Eagle Ford на юге Техаса. Партии, закупленные южнокорейскими заводами SK Innovation Co. и Hyundai Oilbank Co., были перепроданы BP Plc. Также как минимум один груз был перенаправлен в Китай, где затем был приобретен независимым НПЗ Sinochem Hongrun Petrochemical, у которого другие требования к качеству сырья.

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Причиной загрязнения нефти стало устройство нефтяной инфраструктуры в США. В процессе транспортировки от месторождения к танкерам нефть разных типов проходит одни и те же трубопроводы, резервуары и экспортные терминалы.

«Разные типы сырой нефти проходят один и тот же путь доставки от сланцевых месторождений в Техасе до Северной Дакоты. Она может оказаться загрязненной еще до того, как ее доставят в Азию — регион, лидирующий в мире по потреблению нефти», — поясняет агентство.

Хотя нефть проходит аналогичный путь при транспортировке на Ближнем Востоке, там риск загрязнения сырья меньше, поскольку под каждый сорт, как правило, создана собственная инфраструктура.

Экспорт сырой нефти из США вырос со 100 тысяч баррелей в день на конец 2012 года до 2,5 миллиона баррелей в декабре 2018-го. Ожидается, что к концу 2020 года объемы поставок сырой нефти из США достигнут пяти миллионов баррелей в день. Если США удастся достигнуть таких объемов, американский экспорт превысит объемы поставок из стран ОПЕК, за исключением Саудовской Аравии.

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