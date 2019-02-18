Добыча нефти в Техасе достигла рекордного уровня

Добыча нефти в штате Техас достигла рекордного уровня, сообщает The Times. Бум нефтяной отрасли в этом регионе позволяет США стать чистым экспортером нефти. Это дает американской администрации возможность обсуждать санкции против нефтедобывающих стран, не опасаясь роста цен на бензин, — пишет руководитель бюро газеты на Западном побережье США Бен Хойл.

Согласно отчету Texas Independent Producers & Royalty Owners Association, в прошлом году в Техасе были добиты 1,54 миллиарда баррелей сырой нефти. Благодаря росту добычи сланцевой нефти американские власти могут ввести санкции против таких нефтедобывающих стран, как Иран и Венесуэла, не опасаясь роста цен на бензин на внутреннем рынке.

«Рост добычи в США действительно делает американскую экономику менее зависимой от изменения цены на нефть, — рассказал в интервью «Полит.ру» руководитель Экономического департамента Института энергетики и финансов Марсель Салихов. — Десять лет назад у них был большой чистый импорт, и рост цен на нефть негативно сказывался на экономике, увеличивая цену этого импорта. Сейчас американцы являются нетто-экспортерами нефти, и соответственно, зависимость от цены на нефть для них сильно уменьшилась».

По мнению эксперта, важно понимать, что в отличие от ОПЕК в случае сланцевой нефти речь идет о большом количестве некрупных производителей. Они не принимают решения централизованно. При росте цен увеличивается прибыльность, и соответственно, для участников рынка создаются стимулы наращивать добычу. В Техасе речь идет в основном о Пермском бассейне, — считает Марсель Салихов. «Страны ОПЕК не могли представить, что Пермский сланцевый бассейн станет следующим мировым производителем нефти», — заявил бывший генеральный секретарь ОПЕК и бывший министр энергетики Эквадора Рене Ортиз.

Когда ОПЕК+ снижает добычу, цена на нефть растет. Соответственно, вырастает прибыльность добычи. Так как производители сланцевой нефти могут довольно быстро наращивать добычу, это приводит к росту добычи в США, — полагает эксперт: «По крайней мере, последние два года так и происходит. Рост добычи в США ускорился во многом потому, что ОПЕК+ сокращала добычу. И соответственно, это дало американским компаниям возможность увеличить добычу».

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пики считает, что проблема, связанная с замещением сланцевой нефтью выпадающих объемов мировой добычи, действительно существует. «Если помните, на этот счет недавно было письмо Сечина президенту Путину, описывающее этот дисбаланс на рынке, — напоминает в разговоре с «Полит.ру» эксперт. — Мы видим, что американцы год за годом обновляют исторические рекорды добычи. В том числе за счет сланцевых формаций. Растет и добыча в Мексиканском заливе, но и сланцевая добыча тоже растет. При этом, объемы от ОПЕК становятся меньше».

Аналитик нефтяного рынка Raiffeisen банка Андрей Полищук полагает, что США сейчас действительно это тот игрок, который балансирует рост спроса. «В этом году, если не ошибаюсь, прогнозируется рост добычи в США на 1,8 миллионов баррелей в сутки. Спрос при этом, по прогнозам, будет расти на 1,3-1,4 миллиона баррелей в сутки. Соответственно, если никаких сокращений не будет, а наоборот, еще будет какая-то добавка со стороны ОПЕК, России или каких-то других игроков, на рынке образуется явный дисбаланс», — замечает Андрей Полищук.

«Соответственно, чтобы этого избежать, ОПЕК принял решение сократить добычу, — комментирует события на рынке аналитик. — В январе уже было жесткое сокращение, больше, чем на миллион баррелей в сутки. Соответственно, если сокращение будет выдерживаться такими темпами и сделка будет продлена до конца 2019 года, то вполне возможно, что будет достигнут баланс». По мнению Андрея Полищука баланс при этом будет достигнут за счет замещения сланцевой нефтью. «Это происходит уже не первый год», — завершает мысль эксперт.

По мнению Андрея Полищука, баланс при этом будет достигнут за счет замещения сланцевой нефтью США.