Порошенко пообещал украинцам обходиться своим газом

Украина в 2021-2022 годах перестанет покупать газ. С таким обещанием в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV выступил президент страны Петр Порошенко.

Он заявил, что в случае его победы на выборах «в 2021-2022 годах Украина станет энергонезависимой, мы прекратим импортировать газ. Это будет результатом нашей позиции по энергобезопасности и энергонезависимости», — сказал он. Под «точкой невозврата» он имел в виду выборы президента, которые пройдут 31 марта.

В январе Порошенко похвастался энергетическими успехами страны. Он рассказал, что в 2018 году Украина импортировала 10,5 миллиарда кубометров газа из Европы, отказавшись четыре года назад от поставок топлива из России.

Ранее Порошенко назвал Путина своим главным противником на выборах. «Все, что ослабляет Украину, усиливает Путина. Наш сегодняшний выбор — или мы за Украину, или мы за Россию», — сказал он.

Лидерами предвыборной гонки являются шоумен Владимир Зеленский, экс-премьер Юлия Тимошенко, действующий президент Петр Порошенко и основатель «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко.

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