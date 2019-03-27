Путин отодвинул сотрудника службы безопасности

Президент России Владимир Путин во время встречи со спортсменами — участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, загородившего камеру. Об этом в среду, 27 марта, в своем Telegram-канале написал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Подвинься — такой здоровый, здоровей спортсменов!» — сказал глава государства.

Сотрудник службы безопасности после замечания Путина сделал несколько шагов назад.

В ходе общения президент поблагодарил атлетов за достигнутые результаты и пожелал дальнейших успехов. «Надеюсь увидеть вас еще на Олимпийских играх с медалями такого же достоинства, которые вы получили на Универсиаде», — обратился Путин к победителям студенческих Игр.

Встреча проходила в тренажерном зале Олимпийского центра синхронного плавания в Москве. В ней приняли участие несколько десятков спортсменов.

Зимняя Универсиада в Красноярске прошла со 2 по 12 марта. В командном зачете победу одержала сборная России, завоевавшая 112 медалей (41 золотую, 39 серебряных и 32 бронзовых).

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