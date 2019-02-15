Россия
 
Последние новости
Первый канал отстранил Друзя и главреда «Кто хочет стать миллионером?»
Кремль отреагировал на возможность отмены виз в Японию
Рублю предрекли застой
Подготовку вторжения американцев в Венесуэлу опровергли
Власти подготовились к повышению возраста продажи алкоголя
Лидер «Несчастного случая» пообещал скорую смерть фанатам Баскова и Пугачевой
Россиянка собралась в Сирию и попала в ФСБ
В Москве опасно задуло 
США обвинили в предательстве Европы
Новости партнеров

Песков рассказал об ушибе Путина

Перейти в «Мою Ленту»

Президент России Владимир Путин чувствует себя нормально, ушиб пальца не помешает его планам поиграть в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 15 февраля.

«Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в данном случае некорректно говорить о травме. «Во время одного из захватов — это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. (...) Спорт — есть спорт», — заключил он.

Накануне Владимир Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, но после наложения пластыря продолжил занятие.

Российский лидер занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Дзюдоист-чемпион нанес травму Путину
Путин вышел на татами
Путина и мужа главы МИД Австрии объединило дзюдо
Другие материалы рубрики
Россия00:08Сегодня

«Вытащить человека из депрессии может только любовь»

Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
21:0413 февраля

В России эмбрионам предложили дать права

08:45Сегодня

Московских полицейских решили снарядить очками дополненной реальности 

10:56Сегодня

Чиновников собрались штрафовать за оскорбление россиян

Россия00:0112 февраля
Вероника Науменко с мамой

«Кислород падает, и она моментально синеет»

Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
05:47Сегодня

Беспилотники начали следить за санкционкой

10:13Сегодня

В России на четверть увеличилась заболеваемость диабетом

19:5412 февраля

В России завели первое дело о вовлечении несовершеннолетних в митинги

Россия00:0413 февраля

«Везде гадят и уезжают»

Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
04:31Сегодня

Рассекречены документы об Афганской войне

20:1214 февраля

Тело российского солдата нашли со связанными руками и пакетом на голове

10:0112 февраля

Россияне признались в недоверии друг к другу

Россия
«Вытащить человека из депрессии может только любовь»
Россиянин из глубинки лишился конечностей, но стал знаменитым спортсменом и покорил мир
Вероника Науменко с мамой«Кислород падает, и она моментально синеет»
Маленькая Вероника задохнется без прибора для очищения легких. Вы можете ей помочь
«Везде гадят и уезжают»
Зачем китайцы скупают земли в Сибири и чем они раздражают россиян
Если вы хоть раз обняли коня, вы уже не сможете относиться к ним равнодушно «Порода вымирает, а коней сдают на колбасу»
Эти россияне ездят по всей стране и спасают лошадей от смерти
Московских полицейских решили снарядить очками дополненной реальности
Чиновников собрались штрафовать за оскорбление россиян
Беспилотники начали следить за санкционкой
Все материалы
Мир
«Заключенных делают рабами»
Кокаин и подневольный труд: тайная экономика американских тюрем
Подготовку вторжения американцев в Венесуэлу опровергли
Франция вернет посла в Италию
Индия решила полностью изолировать Пакистан
Трамп вознамерился объявить режим ЧП ради денег
«Придут талибы — не будет модных показов»
Афганистан устал от войны. Но вместо солдат США придет диктатура исламских террористов
Период полураспада
Мигранты и протесты рассорили две страны Европы. Такого не было со времен фашистов
Все материалы
Бывший СССР
An ethnic Armenian soldier takes a rest at an artillery position near the Nagorno-Karabakh's town of Martuni, April 7, 2016. REUTERS/Staff TPX IMAGES OF THE DAY - GF10000374499Как бы не карабахнуло
Армения и Азербайджан готовят решение карабахского вопроса. Дело идет к миру или к войне
Второе нашествие
Очаг терроризма вблизи России: Таджикистан на пороге нового вторжения исламистов
Названа вероятная страна следующего Майдана
Украинская армия начала массированный обстрел Донбасса
Названы последствия победы Порошенко на выборах
Украина собралась депортировать епископа канонической УПЦ после жалобы в США
В Белоруссии начали распродавать автомобили КГБ
Все материалы
Экономика
Американская пирамида
Госдолг США достиг абсолютного рекорда. Когда они начнут платить?
Илон Маск выполнил данное подписчику обещание
Forbes назвал самых перспективных россиян
Раскрыты подробности новых санкций США против России
Россия увеличила поставки газа в Донбасс
Россиян лишили надежд на дешевый бензин
Центробанк усомнился в экономическом росте России
Все материалы
Силовые структуры
«Свои оргии он устраивал в обеденное время»
Бывшие депутаты совращали и насиловали детей. Теперь им грозит пожизненное
Рауф Арашуков в зале суда«Арашуков просто расплакался»
Земляки обвинили его в убийствах. Испугавшись разоблачения, он отправил сенатора в СИЗО
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
У российских полицейских появятся суперочки с функцией распознавания лиц
Два СИЗО и два вокзала «заминировали» в Москве
Модель Киру Майер арестовали за «голый пранк» в полицейской форме
Россиянин защитил любимую от толпы хулиганов и попал на видео
Все материалы
Наука и техника
Откатал свое
Он был лучшим исследователем Марса, но погиб в песчаной буре. История Opportunity
Мочи его, Дональд!
Самая безумная серия игр вернулась и стала еще более странной: Kingdom Hearts III
Названа смертельная опасность культурных растений
Россия получит «Прорыв» до 2020 года
Украинский Т-64БВ оказался лучше российского Т-72Б3
Предсказаны массовые эпидемии отравлений и инфекций
В России не нашли угрозы в «хоронящей российские надежды» ракете
Все материалы
Спорт
Винисиус«Он уничтожает всех»
В «Реале» блистает 18-летний парень. Из-за него фанаты скоро забудут Роналду
Российская футболистка впервые забила за испанский клуб
Ковальчук уложил двух соперников за пять секунд
«Краснодар» остался без победы в плей-офф Лиги Европы
Охота на демонов
Миллионер мечтал сделать американских борцов лучшими в мире. Но обезумел и стал убийцей
Появились фото камеры Мамаева в СИЗО
Выздоравливающего Шумахера заметили на Майорке
Все материалы
Культура
Свобода, равенство, злорадство
Еврей обламывается о Францию, пес обгладывает кролика: Берлинале-2019
Елизавета IIПогром и шатания
Как королева Елизавета, Тереза Мэй и Борис Джонсон стали героями
Кожа, в которой я живу
Перевоспитание скинхеда и секс с разбитым сердцем: Берлинале-2019
Лидер «Несчастного случая» пообещал скорую смерть фанатам Баскова и Пугачевой
Лолита раскрыла размер своей пенсии
Малышева объяснила Басте связь между рэпом и психологическими отклонениями
Актеры «Теории большого взрыва» отметили завершение съемок под Backstreet Boys
Все материалы
Интернет и СМИ
Сказке конец
Магия в жизни обычных людей на снимках лучших фотографов мира
Во «ВКонтакте» прокомментировали вирусное распространение опасной ссылки
«Я сейчас же поеду в больницу»
Эти блогеры всю жизнь развлекали незнакомых людей. Зрители отплатили им сполна
«Би-би-си» открестилась от признаний сотрудника о постановке химатаки в Сирии
Взлом «ВКонтакте» оказался местью за «жадность» соцсети
В сети поделились самыми странными причинами для расставания
Главред игры «Кто хочет стать миллионером?» заявил о еще одном жульничестве Друзя
Все материалы
Ценности
Прозрачный леопард, безумные меха и мокрые модели
Как прошла неделя моды в Нью-Йорке
Бог в помощь
Дворцы, бункер и лимузины: роскошная жизнь основателя секты свидетелей Иеговы
ШакираЮжная кровь
Самые красивые и властные женщины Латинской Америки
Назван самый стильный мужчина в России
Странная деталь на нижнем белье модели смутила публику
Грудь британок выросла на три размера за десять лет
Австриец купил машину с автографом Путина за 20 тысяч евро
Все материалы
Путешествия
«Не мочитесь по углам!»
Сыр, поезда и вода по колено. Чем Переславль-Залесский влечет москвичей
«Здесь дорого все и крайне тяжко»
Лобстеры, джаз и чаевые. Как россиянке выжить в Нью-Йорке
«Вы можете почувствовать себя опустошенными»
История россиянки, получившей работу мечты и объездившей 25 стран за год
Великая Китайская стена замерзла и превратилась в гигантскую ледяную горку
Круизный лайнер снес часть причала и шокировал пассажиров
Стюардесса публично унизила пассажирку за слишком откровенный наряд
Россияне скинулись на покупку 13 авиабилетов для двоих больных детей
Все материалы
Из жизни
«Страх катастроф толкает нас к вере в ведьм»
Цыгане совместили магию и технологии. Получилось дико, но выгодно
«Доживу до 180 лет, если выживу»
Миллионер утверждает, что нашел способ стать сверхчеловеком. Врачей это раздражает
Робин Гуд на колесах
Он мог быть олимпийским чемпионом, но предпочел грабить банки и раздавать деньги бездомным
Крокодил заживо съел мужчину на глазах у племянника
Студенты развесили презервативы во славу «сексуальной богини» и разъярили девушек
Мужчина в бронежилете попросил выстрелить в него и погиб
Редчайшую белку-альбиноса сняли на камеру
Все материалы
Тест нового Мерседеса GLE
Теперь мы знаем, какими будут автомобили Mercedes-Benz в следующие семь лет
10 отличных коубов с автомобилями
Смешные ролики на нашу любимую тему — смотреть со звуком!
Машина времени
Длительный тест Volvo V90 Cross Country: почти плачем после первого знакомства
Вековой авангард
Знаковые автомобили компании Citroen, которая празднует 100-летний юбилей
Bentley Bentayga стал самым быстрым внедорожником в мире
Volkswagen подключил российский Tiguan к смартфону
Раскрыт интерьер нового Land Rover Defender
Все материалы
Дом
Метры эпохи
Эти шедевры советской архитектуры были забыты. Теперь квартиры в них стоят миллионы
Без огней, небоскребов и людей
Европеец переплыл океан и увидел другую Америку
Игра вдолгую
Как спастись от черных кредиторов и сохранить жилье
В Госдуме заговорили о смерти российских деревень
Риелторы рассказали о тайных сделках с дорогими квартирами в Москве
Названа цена самых дешевых дач в Подмосковье
Страх заставит москвичей покупать жилье
Все материалы