Песков рассказал об ушибе Путина

Президент России Владимир Путин чувствует себя нормально, ушиб пальца не помешает его планам поиграть в хоккей, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его цитирует «Интерфакс» в пятницу, 15 февраля.

«Президент чувствует себя прекрасно, собирается на встречу с президентом [Белоруссии Александром] Лукашенко, а потом собирается играть в хоккей», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что в данном случае некорректно говорить о травме. «Во время одного из захватов — это был то ли ушиб, то ли чуть-чуть он ударил палец. (...) Спорт — есть спорт», — заключил он.

Накануне Владимир Путин провел часовую тренировку по дзюдо. Во время спарринг-разминки с чемпионом Бесланом Мудрановым он повредил палец на правой руке, но после наложения пластыря продолжил занятие.

Российский лидер занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. В 2006 году он стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, а в 2010 году получил диплом «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Ёнин. Имеет черный пояс по карате.

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