Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Двое студентов из Великобритании на три недели отправились выживать в джунгли в Малайзии, не взяв с собой ни еды, ни одежды. Их историей поделилось издание The Mirror.

26-летний Дэниел Олифи (Daniel Olifi) и 27-летний Джеймс Мойнихэн (James Moynihan) решили проверить свои силы и отправились в глушь, прихватив с собой только мачете, кремень, противомоскитную сетку, металлический горшок с водой и набор для оказания первой помощи.

Вода закончилась через несколько часов по прибытии. Пока Мойнихэн пошел искать источник воды, Олифи начал готовить место для ночлега и порезал руку мачете. Он попытался склеить края раны суперклеем, но рана продолжала кровоточить. Наутро им пришлось выйти из джунглей, поймать попутную машину и съездить в больницу, где британцу наложили швы. После этого они вернулись в глушь.

«Было страшно ложиться спать — вдруг в укрытие заползет змея и укусит тебя. На змею вообще можно было наступить в любой момент или замерзнуть насмерть. В такие моменты понимаешь: да, именно так идиоты гибнут в глуши, и их тела не находят», —признался Олифи. Однако добавил, что не жалеет о «вдохновляющем и главном в жизни приключении».

За это время друзья сбросили 20 килограммов на двоих. В основном, британцы питались ягодами и насекомыми. Иногда они теряли сознание от голода. Укусы от комаров так сильно зудели, что студенты расчесывали их до крови. По ночам они дрожали от холода под проливным дождем.

Олифи не в первый раз участвует в подобных авантюрах. В 2015 году он проехал на велосипеде через всю Сахару. Он пил свою мочу, чтобы выжить.

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