Из жизни
 
Последние новости
Порошенко назвал Путина главным противником на выборах
Ученые заявили о скором появлении безпохмельного алкоголя
Порно из соцсети помогло полиции найти преступника
Названы лучшие направления для путешествий
В Китае арестовали державшего секс-рабыню таксиста
Лукашенко потребовал отправить под нож сопровождавших его чиновников
Накаченным губам предрекли уход в прошлое
В России придумали спутник для «поедания» спутников
Раскрыты подробности гибели российских офицеров в Сирии
Новости партнеров

Двое студентов три недели выживали в джунглях голышом и без еды

Перейти в «Мою Ленту»

Двое студентов из Великобритании на три недели отправились выживать в джунгли в Малайзии, не взяв с собой ни еды, ни одежды. Их историей поделилось издание The Mirror.

26-летний Дэниел Олифи (Daniel Olifi) и 27-летний Джеймс Мойнихэн (James Moynihan) решили проверить свои силы и отправились в глушь, прихватив с собой только мачете, кремень, противомоскитную сетку, металлический горшок с водой и набор для оказания первой помощи.

Вода закончилась через несколько часов по прибытии. Пока Мойнихэн пошел искать источник воды, Олифи начал готовить место для ночлега и порезал руку мачете. Он попытался склеить края раны суперклеем, но рана продолжала кровоточить. Наутро им пришлось выйти из джунглей, поймать попутную машину и съездить в больницу, где британцу наложили швы. После этого они вернулись в глушь.

«Было страшно ложиться спать — вдруг в укрытие заползет змея и укусит тебя. На змею вообще можно было наступить в любой момент или замерзнуть насмерть. В такие моменты понимаешь: да, именно так идиоты гибнут в глуши, и их тела не находят», —признался Олифи. Однако добавил, что не жалеет о «вдохновляющем и главном в жизни приключении».

За это время друзья сбросили 20 килограммов на двоих. В основном, британцы питались ягодами и насекомыми. Иногда они теряли сознание от голода. Укусы от комаров так сильно зудели, что студенты расчесывали их до крови. По ночам они дрожали от холода под проливным дождем.

Олифи не в первый раз участвует в подобных авантюрах. В 2015 году он проехал на велосипеде через всю Сахару. Он пил свою мочу, чтобы выжить.

Еще больше интересного в нашем Instagram. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Uni pals survive heat, starvation, storms and infection in 21-day NAKED jungle stint
Пропавшие девочки двое суток выживали в лесу под кустом
Женщина шесть дней выживала в пустыне на крекерах и стеклоочистителе
Выживающий в джунглях одинокий туземец впервые попал на видео
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0225 марта

«Россия остается для них загадочной далекой страной»

История россиянки о жизни во Франции
20:3626 марта

Плюющаяся кобра спряталась в унитазе и подстерегла пятилетнюю девочку

17:3526 марта

В больнице одновременно забеременели девять медсестер

19:5326 марта

Самый старый американец каждый день ходил в спортзал и дожил до 111 лет

Из жизни00:0222 марта

«Приходится делать вещи, от которых страшно»

Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
16:3126 марта

Британка оправдала привычку есть по ночам редким заболеванием

14:5526 марта

Новая «Мисс Москва» получила титул и корону

18:3926 марта

Мужчина явился на осмотр к врачу и случайно пережил обрезание

Из жизни00:0123 марта

Бумажный след

Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
14:0526 марта

Возбужденный слон учинил погром и перевернул машину

12:0226 марта

Лишенная титула «Мисс Москва» призвала девушек избегать конкурсов красоты

15:5026 марта

Мужчина покопался в набитом кошельке и разбогател

Россия
«Не знал, зачем вообще живу»
 
«Товарищ Сталин был очень хреновым менеджером»
Почему россияне верят в исторические мифы и не хотят знать правду
«Муж оставляет квартиру жене и уходит в никуда»
Что заставляет россиян бросить все и стать бездомными
Предпринимателей заставят уважать права инвалидов
В правительстве прокомментировали задержание Абызова
В Кремле отреагировали на задержание бывшего министра Абызова
В РПЦ пояснили слова о России без русских
Все материалы
Мир
Женский сектор
Палестинки бились за свободу наравне с мужчинами. Теперь у них нет работы и модных нарядов
Россию назвали угрозой для США на 20 лет
Израиль попросил ООН признать ХАМАС террористической организацией
Россия осудила удар США по Афганистану
Богатые потомки сторонников Гитлера решили искупить вину
«Слава Богу-Императору!»
ЦРУ убивает несогласных, а мусульмане захватывают Европу: во что верят фанаты Трампа
Трампа оправдали по делу сговора с Россией
Президента и его соратников признали невиновными. Но расследование против них продолжается
Все материалы
Бывший СССР
Владимир ЗеленскийШутки в сторону
Зеленский нравится Украине и России. За ним элита и силовики, и он может стать президентом
Раскрыты претензии Запада к кандидатам в президенты Украины
«Работать буду в Европе, а не в этой глупой стране»
На Украине венгры не признают власть Киева. Они хотят отделиться и вернуться на родину
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
В Донбассе для Порошенко сделали «орден Иуды» весом 2,5 тонны
Дело о коррупции против замглавы внешней разведки Украины закрыли
Статус российской военной базы в Киргизии изменят
Все материалы
Экономика
Смертельная жадность
От этой еды умирают миллионы людей. Почему никто с ней не борется
Трансграничный паралич
Институт Гайдара оценил рынок электронной торговли в России
Признак коммунизма
Россия тратит миллиарды на новые стройки века. Но поможет ли опыт СССР поднять экономику?
Россиян спасли от роста цен на бензин
Названы самые популярные у россиян легковые автомобили
Строящуюся почти 20 лет дорогу достроят на деньги россиян
Россия захотела еще больше влезть в долги
Все материалы
Силовые структуры
«Они чувствовали себя как дома»
В России разгромили последнюю ОПГ 90-х. Ее лидеры заработали миллионы и сбежали в Европу
Владимир Теплов«С людьми обращался хуже, чем в Освенциме»
Бизнесмен превратил жителей сибирского села в рабов. Его убили за жадность и жестокость
Михаил АбызовСК возбудил дело против бывшего министра Абызова
Его заманили в Россию и обвинили в хищении четырех миллиардов рублей
Генерал ФСБ найден мертвым в Москве
Абызов отказался признать вину
Стали известны подробности дела Абызова
Абызову предъявили обвинение
Все материалы
Наука и техника
Новинки презентации Apple
Онлайн-кинотеатр, собственный банк и эксклюзив от Спилберга
Одноразовая планета
Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?
Твою дивизию
Бандиты захватывают Вашингтон, а вы его защищаете: Tom Clancy’s The Division 2
Объяснена возможность появления жизни на Марсе
Обнаружены письма Эйнштейна о тяготах евреев при Третьем рейхе
Huawei выпустила P30 Pro с четверной камерой
Раскрыты потери США из-за российского МС-21
Все материалы
Спорт
Макгрегор объявил о завершении карьеры
Три года назад он уже уходил из спорта, но вернулся. Стоит ли верить ему сейчас?
Итальянский игрок «Зенита» перечислил лучшие русские блюда
Макгрегора обвинили в домогательствах
Участие российских легкоатлетов в Олимпиаде-2020 поставили под сомнение
Стало известно о характере травмы Роналду
Стали известны призовые российских биатлонистов за сезон
Мартен ФуркадПадение в пропасть
Проблемы России и провал Фуркада — чем завершился биатлонный сезон
Все материалы
Культура
Фрагмент картины «Садко», 1876Антисоветский классик
Он страдал в нищете и был похоронен при жизни: что надо знать о Репине
По асфальту белым Мелом
Расизм, кастрация, копы в огне: Гибсон и Вон в новой провокации автора «Костяного томагавка»
Выступление рок-группы «Алиса»«Я знаю с десяток песен, которые прикончили СССР»
Как русский рок развалил Советский Союз
В «Симпсонах» показали Pussy Riot
Шнуров пожаловался прокурорам на угрозы от продюсера «Ласкового мая»
Религиозные организации пообещали препятствовать свободе творчества россиян
Режиссер «Ассы» попал в больницу
Все материалы
Интернет и СМИ
«Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору»
Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило
Изгнанный из студии Соловьева гость зиганул напоследок и скрылся
«Что это, проклятие или страшное совпадение?»
Журналисты превратили смерть Началовой в гонку за сенсацией. Зачем они это делают?
Познер назвал «колоссальную ошибку» западной пропаганды про Путина
Сотни тысяч компьютеров оказались заражены коварным вирусом
Россиянин опубликовал интимные фото супруги и поплатился
Владимир Соловьев снова прогнал гостей со своего ток-шоу
Все материалы
Ценности
На мокром месте
Этот фотограф снимал на пляже лучших моделей мира. Теперь его работы едут в Россию
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Latin KingsХорошие плохие мальчики
Они одевались, как ученики элитных школ, и терроризировали Чикаго
Бренд Zara обругали за пошлую позу ребенка в рекламе
Шведской семье подложили наволочки со свастикой и Гитлером
Популярные бренды отрезали этикетки с чужой одежды и перепродали втридорога
Месси покрыл iPhone золотом и украсил именем жены
Все материалы
Путешествия
«Приставят нож и заберут все ценное»
Россияне пересекли африканскую пустыню на «Газелях». С чем им пришлось столкнуться?
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
Полярное сияние. Вид из НорвегииДостучались до небес
Лютый холод, толпы китайцев и бешеные цены. Что ждет туриста на Крайнем Севере
Авиакомпания усомнилась в способности чернокожих купить билет в бизнес-класс
Стюардессы посмеялись над больными детьми и заставили их покинуть самолет
Турист тайно снял девушку на скрытую камеру в душе и пошел под суд
Пассажиров потерпевшего бедствие лайнера пригласили в новый круиз
Все материалы
Из жизни
«Россия остается для них загадочной далекой страной»
История россиянки о жизни во Франции
«Приходится делать вещи, от которых страшно»
Защитники животных и браконьеры ведут жестокую войну. В ней гибнут не только звери
Бумажный след
Убийство отца прокурора не могли раскрыть 80 лет. Все изменил случайный снимок
Плюющаяся кобра спряталась в унитазе и подстерегла пятилетнюю девочку
Самый старый американец каждый день ходил в спортзал и дожил до 111 лет
Британка оправдала привычку есть по ночам редким заболеванием
Мужчина явился на осмотр к врачу и случайно пережил обрезание
Все материалы
Двойной юбилей «Волчка»
Краткая история Мерседеса, который был наполовину Porsche
Пятиминутка
Первая (и очень короткая) встреча с обновленным кроссовером Suzuki Vitara
Мой маленький Velar
Новый Range Rover Evoque: модный аксессуар или автомобиль с большой буквы?
Poloвозрелый
Близкое знакомство с компактным кроссовером Volkswagen T-Cross
Mitsubishi L200 стал экстремальным пикапом с 27-сантиметровым клиренсом
Brabus поможет Great Wall с разработкой люксовых кроссоверов
В России Renault отправит в ремонт 19 тысяч автомобилей
Все материалы
Дом
«Сплошные крохоборы и кидалы»
Что думают провинциалы о москвичах, сдающих им квартиры
Глазами ребенка
Этот японский фотограф снимает города и возвращает зрителей в детство
Зашли издалека
Квартиры за МКАДом дорожают. Почему их продолжают покупать?
Менее половины россиян спрогнозировали рост цен на жилье
В Москве подешевели дома
Москвичи начали покидать город
Интернет-провайдеры попросили о свободном доступе в дома россиян
Все материалы