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Пропавшие девочки двое суток выживали в лесу под кустом

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В американском штате Северная Каролина спасателям удалось обнаружить двух девочек, заблудившихся в лесу. Как сообщает информационный портал USA Today, детей нашли через 44 часа после их исчезновения.

Восьмилетняя Лея и пятилетняя Кэролайн Каррико (Leia и Caroline Carrico) отправились погулять в лесу вокруг дома во время дождя вопреки запрету матери в пятницу, 1 марта. Вскоре женщина обнаружила, что девочки пропали, и отправилась искать их с соседями и друзьями, а затем позвонила в полицию.

Десятки полицейских и спасателей прочесывали лес с собаками, в поисках задействовали вертолет.

Сестер обнаружили за 2,3 километра от дома утром в воскресенье, 4 марта, всего за несколько часов до начала сильного урагана. Девочки прятались под кустом от ветра и дождя и прижимались друг к другу, чтобы не замерзнуть. Они признались, что пошли по следу оленя, заблудились и решили не идти дальше и подождать помощи. Чтобы выжить, дети пили воду с листьев черники и съели несколько батончиков мюсли, которые захватили с собой.

Шериф округа Гумбольдт Уильям Хонсал (William Honsal) отметил, что у девочек было хорошее настроение. Сам он назвал случившееся чудом. «Очень здорово, что они теперь в безопасности. Очень много похожих историй заканчиваются слезами и трагедией», — отметил он.

Сестер осмотрели врачи скорой помощи и диагностировали у них переохлаждение и обезвоживание. Девочкам не потребовалась госпитализация, и их отпустили домой.

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