Застрявший в тайге трехлетний россиянин сам выбрался к людям

В Хабаровском крае трехлетний мальчик оказался один в тайге, когда его отец провалился под лед на снегоходе, сообщили РИА Новости в администрации села Кенай Комсомольского района.

«Снегоход и мужчину до сих пор не нашли. С мальчиком все в порядке, он сейчас дома», — отметил собеседник агентства.

Мальчик выбрался из леса на дорогу, но пошел в противоположную от села сторону, пока вечером его не подобрал местный житель. В общей сложности, ребенок преодолел три километра при минус 35 градусах по Цельсию.

Спасатели получили информацию и приступили к поискам мужчины в субботу, 22 декабря. Установлено, что он забрал сына из детского сада и повез его кататься на снегоходе. Когда «Буран» начал проваливаться на льду, мужчина высадил ребенка на берег, а сам решил развернуться. В этот момент снегоход ушел под воду.

Мужчина пытался выбраться из воды самостоятельно и крикнул ребенку, чтобы тот шел к матери, которая работает в магазине.

«Водолазные спуски там проводить невозможно, так как очень сильное течение, — рассказали агентству в региональном главке МЧС. — Спасатели делают лунки и осматривают дно, всего пробурили 12 лунок. Осмотрено в общей сложности 1,2 тысячи квадратных метров».

В марте 2017 года четырехлетняя девочка из Тувы прошла восемь километров по тайге в сильный мороз, чтобы спасти умирающую бабушку.

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