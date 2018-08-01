Трехлетняя россиянка провела ночь на козырьке балкона пятнадцатого этажа

Потерявшуюся на стройке многоэтажки уфимскую девочку искали всю ночь и нашли утром на навесе одного из последних этажей. Об этом в среду, 1 августа, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

«Строитель, услышавший негромкий плач ребенка, спустился к девочке с крыши здания. В настоящее время жизни девочки ничего не угрожает, она проходит необходимые обследования в одном из медицинских учреждений города», — говорится в сообщении.

По факту произошедшего назначена доследственная проверка.

Вечером во вторник, 31 июля, девочка находилась на объекте вместе со своим отцом и старшим братом. Пока дети играли на третьем этаже, отец работал на четвертом. Мальчик ненадолго оставил сестру, чтобы отдать отцу мобильный телефон, а когда вернулся, ее не оказалось на месте.

Собственные поиски ни к чему не привели, и мужчина обратился в полицию. Утром правоохранители и сотрудники объекта обнаружили девочку сидящей на навесе над пятнадцатым этажом новостройки.

В июле петербургский промышленный альпинист спас шестилетнюю девочку, повисшую на балконе девятого этажа. Мужчина спустился на веревке и страховал ребенка, пока на помощь не прибыли спасатели.

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